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Известия
Известия

Армения заявила об ударе азербайджанских войск по Степанакерту

Армия Азербайджана нанесла удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерту. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook. «По Степанакерту нанесен удар», — говорится в посте.В источнике
С чего всё началось
«В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал
 в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
RT на русском06:12
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РБК

Столицу Нагорного Карабаха вновь начали обстреливать

РБК12:14
Коммерсантъ

Армения заявила об атаке Азербайджана на Степанакерт

Коммерсантъ06:44
Lenta.ru

Азербайджанские войска ударили по Степанакерту

Lenta.ru05:55
РИА Новости

Армения заявила об ударе азербайджанских войск по Степанакерту

РИА Новости07:24
RT на русском

Минобороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях в Степанакерте

RT на русском06:12
Интерфакс

В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту

Интерфакс06:06
ТАСС

Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские ВС обстреляли Степанакерт

ТАСС06:43

России назначили последний срок выплаты долга перед грузинами

В ведомстве отметили, что крайний срок выплаты денег был назначен на 30 апреля 2019 года, но никаких перечислений до сих пор не последовало, и России придется платить неустойку за каждый день просрочки.
ИА Красная Весна09:52
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Фармацевтическая компания намерена построить завод в «Моглино»

По словам директор компании Руслана Маташева, развитие фармацевтической промышленности привело к необходимости разработки препаратов, которые могут при различных внешних условиях сохранять свои лечебные свойства.
Псковское агентство информации11:25
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В Ярославле осудили двух бывших сотрудников колонии ФСИН

Ярославль, 2 октября 2020, 16:43 — REGNUM Заволжский районный суд Ярославля признал виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия двух сотрудников колонии №8 регионального управления ФСИН Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко.
REGNUM09:43
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Навальный подаст в суд на Пескова из-за обвинений в работе на ЦРУ

Навальный заявил, что подает в суд на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который утверждает о наличии доказательств того, что с блогером работают специалисты Центрального разведывательного управления.
Evo-rus.com09:05
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