Армия Азербайджана нанесла удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерту. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook. «По Степанакерту нанесен удар», — говорится в посте.

С чего всё началось «В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. RT на русском вчера в 06:12