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Известия
Известия

Армения заявила об ударе азербайджанских войск по Степанакерту

Армия Азербайджана нанесла удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерту. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook. «По Степанакерту нанесен удар», — говорится в посте.В источнике
С чего всё началось
«В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал
 в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
RT на русскомвчера в 06:12
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РБК

Столицу Нагорного Карабаха вновь начали обстреливать

РБКвчера в 12:14
Коммерсантъ

Армения заявила об атаке Азербайджана на Степанакерт

Коммерсантъвчера в 06:44
Интерфакс

В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту

Интерфаксвчера в 06:06
РИА Новости

Армения назвала число пострадавших при обстреле Степанакерта

РИА Новостивчера в 09:31
RT на русском

Минобороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях в Степанакерте

RT на русскомвчера в 06:12
ТАСС

Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские ВС обстреляли Степанакерт

ТАССвчера в 06:43
Lenta.ru

Азербайджанские войска ударили по Степанакерту

Lenta.ruвчера в 05:55

Ирина Славина совершила самоубийство у главка нижегородской полиции

Ирина Славина совершила самоубийство у главка нижегородской полиции Главред сетевого издания Koza.press Ирина Славина покончила жизнь самоубийством у ГУ МВД по Нижегородской области.
Коммерсантъвчера в 15:36
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В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины

Командующий военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов подтвердил, что в самолете, севшем перед крушением Ан-26 в Харьковской области, был его сын, но утверждает, что указаний руководителю полетов о приоритете посадки не давал.
РИА Новостивчера в 16:15

Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище в Москве

Похороны найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) состоятся завтра на Кунцевском кладбище в Москве, провести дополнительный осмотр его тела родственникам так и не дали, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новостивчера в 06:39
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Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего же фильма «Джентельмены»

Как сообщает ToDay News Ufa, в сериальном варианте «Джентельменов» Ричи будет не просто режиссером, он будет и сценаристом, а также выступит исполнительным продюсером наряду с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, которые принимали участие в работе над полнометражной картиной.
ToDay News Ufaвчера в 14:58
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