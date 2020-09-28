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Говорит Москва
Говорит Москва

Армия обороны Карабаха заявила, что сбила самолёт ВВС Азербайджана

В Минобороны Азербайджана заявили, что информация о сбитом самолёте не соответствует действительности.В источнике
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РБК

ВС Азербайджана опровергли сообщения о потере своего самолета в Карабахе

РБК18:35
Lenta.ru

Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Карабахе самолете

Lenta.ruвчера в 16:33
RT на русском

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте

RT на русскомвчера в 16:49
РИА Новости

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете

РИА Новостивчера в 16:40
Комсомольская правда

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом самолете в Карабахе

Комсомольская правда18:01
Газета.Ru

Азербайджан опровергает данные о сбитом Арменией самолете

Газета.Ruвчера в 16:01
Известия

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете

Известиявчера в 15:55

Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт завила, что любая информация, которая не соответствует докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума, является российской пропагандой.
Известия19:00
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Московских школьников решено отправить на каникулы с 5 по 18 октября

«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», — говорится в указе.
Говорит Москва02:08

Трамп хотел назначить дочь Иванку вице-президентом США

Возможность выдвижения своей дочери Иванки на пост вице-президента неоднократно обсуждал с советниками президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года, 28 сентября передает агентство Bloomberg со ссылкой на книгу бывшего замглавы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса.
ИА Красная Веснавчера в 10:47
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил $23 млрд, а в 2024-м этот показатель достигнет $29,7 млрд, сообщил РБК представитель консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), комментируя итоги своего исследования, посвященного этому рынку (есть у РБК).
РБКвчера в 16:35

МЮ этим летом пытался купить у «Барселоны» Фати за 150 млн евро

"Манчестер Юнайтед" этим летом пытался подписать 17-летнего форварда "Барселоны" и сборной Испании Анссумане Фати за 150 млн евро, но получил отказ, утверждают каталонские СМИ.Сообщается, что МЮ рассматривал вариант с выплатой отступных за игрока в размере € 170 млн.
Soccer.ru00:48

В Республике Крым растёт число носителей коронавируса

Симферополь, 29 сентября 2020, 10:21 — REGNUM 87 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 29 сентября.
REGNUM03:21
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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