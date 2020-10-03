Армия Азербайджана водружает государственный флаг в освобожденном Мадагизе - Суговушане
В Сети появилось видео, как азербайджанские военные водрузили флаг Азербайджана на освобожденном селении Мадагиз, которому было возвращено историческое название Суговушан. Как ранее заявил президент Азербайджана, сегодня село Мадагиз было полностью освобождено от оккупации.В источнике
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Армия Азербайджана водружает государственный флаг в освобожденном Мадагизе - Суговушане
Москва-Баку.ruвчера в 16:52