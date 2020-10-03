На Украине существенно подорожает хлеб

На Украине в ближайшее время стоит ожидать заметного подорожания хлеба и другой хлебобулочной продукции, сообщает fbc.ua 3 октября По информации издания, это связано с ростом цен на ингредиенты и увеличением себестоимости готовой продукции заводов и пекарен, в том числе из-за постоянного роста цен на энергоресурсы.