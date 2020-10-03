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Москва-Баку.ru
Москва-Баку.ru

Армия Азербайджана водружает государственный флаг в освобожденном Мадагизе - Суговушане

В Сети появилось видео, как азербайджанские военные водрузили флаг Азербайджана на освобожденном селении Мадагиз, которому было возвращено историческое название Суговушан. Как ранее заявил президент Азербайджана, сегодня село Мадагиз было полностью освобождено от оккупации.В источнике
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Москва-Баку.ru

Армия Азербайджана водружает государственный флаг в освобожденном Мадагизе - Суговушане

Москва-Баку.ruвчера в 16:52
Sputnik Азербайджан

Флаг Азербайджана водружается в освобожденном Суговушане - видео

Sputnik Азербайджанвчера в 16:32
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На Украине существенно подорожает хлеб

На Украине в ближайшее время стоит ожидать заметного подорожания хлеба и другой хлебобулочной продукции, сообщает fbc.ua 3 октября По информации издания, это связано с ростом цен на ингредиенты и увеличением себестоимости готовой продукции заводов и пекарен, в том числе из-за постоянного роста цен на энергоресурсы.
На Украине существенно подорожает хлеб
Украина.рувчера в 10:53

За сутки в Алтайском крае скончались 11 заболевших коронавирусом

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 103 человек, включая 7 детей, подтвержден диагноз «коронавирус», переболели — 20 пациентов, зарегистрировано 11 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти семи пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:51
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Трупы животных усеяли берега пляжей на Камчатке

По информации РИА Новости, предполагается, что химическое загрязнение воды стало причиной массового выброса мертвых морских животных на берег Халактырского пляжа на Камчатке, такая же ситуация наблюдается еще на двух пляжах, расположенных рядом.
МордовМедиа2 октября в 15:18
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Первый в Германии памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау

Отмечается, что памятник открыт «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в 1989 году и германскому единству в 1990 году».
Страна Советов on-lineвчера в 13:28
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