Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность.