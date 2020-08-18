Армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боеготовность
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Боевые подразделения белорусской армии развёрнуты у западных границ страны. Границы патрулируют истребители. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, напомнив, что "некоторые руководители западных государств вообще не знают, где Беларусь находится".В источнике
Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность.
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