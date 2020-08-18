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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боеготовность

Боевые подразделения белорусской армии развёрнуты у западных границ страны. Границы патрулируют истребители. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, напомнив, что "некоторые руководители западных государств вообще не знают, где Беларусь находится".В источнике
Александр Лукашенко
Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность.
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