Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Белорусская армия приведена в полную боеготовность на западной границе

15 августа Лукашенко заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент. "Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", - сказал Лукашенко.В источнике
Александр Лукашенко
Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность.
Подробнее о событии
Известия

Белоруссия привела войска на западной границе в полную готовность

Известия11:05
RT на русском

Лукашенко сообщил о приведении армии в боеготовность

RT на русском10:59
Комсомольская правда

Лукашенко: белорусские войска приведены в полную боевую готовность

Комсомольская правда10:28
РБК

Лукашенко заявил о приведении армии в полную готовность на западе страны

РБК10:46
Lenta.ru

Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность войск на западе Белоруссии

Lenta.ru10:39
РИА Новости

Белоруссия развернула войска на западных границах

РИА Новости10:35
ТАСС

Белоруссия привела в полную боевую готовность войска на западной границе страны

ТАСС10:46

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
РЕН ТВ11:57
14

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
968

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
89

Пандемия. Саратовская полиция намерена усилить работу с населением

Руководитель регионального ГУ МВД Николай Трифионов поинтересовался, какие меры в части профилактики коронавируса еще нужны, и что требуется со стороны его ведомства, чтобы их реализовать.
Четвертая Власть11:42

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,9K

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
70