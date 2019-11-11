Политика
Московский КомсомолецАрмия Боливии призывает Моралеса уйти в отставку
По данным агентства Reuters, военное руководство Боливии призвало президента Эво Моралеса покинуть свой пост, чтобы сохранить стабильность в стране. В свою очередь, издание Pagina 7 сообщает, что самолет президента Боливии запросил план полета над территорией Аргентины.
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Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
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Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
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