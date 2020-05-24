Армия и оружие
ФАНАрмия ДНР отразила удар ВСУ по Донецку
Военнослужащие армии ДНР нанесли ответный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) после обстрела окраин Донецка. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.
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с чего всё началось
ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.РИА Новости07:09
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