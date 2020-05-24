ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

с чего всё началось

Военнослужащие армии ДНР нанесли ответный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) после обстрела окраин Донецка. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

Политика Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист Минторг США в пятницу добавил в санкционный лист 33 организации Китая: девять - за нарушение прав человека, ещё 24 - как представляющие угрозу нацбезопасности США, сообщило ведомство на своём сайте. 44

Футбол «Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги Аугсбург, Германия, 24 мая 2020, 16:22 — REGNUM «Аугсбург» одержал победу «Шальке» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игры Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles. 2

Политика В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. 29

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 497

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 534

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. 186

Происшествия Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревается в участии в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star.

Игры Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.

Политика Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. 218

Армия и оружие Дневник (Болгария): российские бомбардировщики подняли по сигналу тревоги истребители Болгарии, Румынии и Турции (Дневник) Военные самолеты Румынии, Болгарии и Турции были подняты по сигналу тревоги во вторник, 19 мая, из-за российских истребителей, приблизившихся к воздушному пространству НАТО, сообщает Объединенное воздушное командование альянса.

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 45

Политика Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование. 9