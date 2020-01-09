Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Об этом 9 января сообщает Tasnim News.

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