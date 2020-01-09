Армия и оружие
ИзвестияВ Иране пообещали «более жесткую месть» США
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Об этом 9 января сообщает Tasnim News.
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В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
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В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
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В Госдуму внесли проект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
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Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет.
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На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
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Суд в Архангельской области признал незаконными объекты мусорного полигона в Шиесе
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Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
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Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Общество
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В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
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Общество
Артемы и Софии удержали именное лидерство в России
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У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Общество
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Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Политика
В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране
В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.
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Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста
Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.