Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Иране пообещали «более жесткую месть» США

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Об этом 9 января сообщает Tasnim News.
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