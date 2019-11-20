с чего всё началось

Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по двум десяткам целей в Сирии, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» и армии сирийского президента Башара Асада, сообщает Haaretz со ссылкой на израильских военных.

Армия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

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Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

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Общество Академики перечислили основные недостатки школьного образования Всего в ходе проверки было сделано около 500 замечаний. Академики выделили несколько особо важных недостатков.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.