Армия и оружие

РБКРБКАрмия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по двум десяткам целей в Сирии, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» и армии сирийского президента Башара Асада, сообщает Haaretz со ссылкой на израильских военных.
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Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по двум десяткам целей в Сирии, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» и армии сирийского президента Башара Асада, сообщает
 Haaretz со ссылкой на израильских военных.
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