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РБК
РБК

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны. Об этом армия Израиля сообщает у себя в Twitter. 3 августа армия Израиля предотвратила террористическую атаку на границе с Сирией.В источнике
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РБК

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

РБК17:56
РИА Новости

В Израиле заявили о предотвращении подрыва на границе с Сирией

РИА Новостивчера в 18:19
ТК Звезда

ВС Сирии: израильские вертолеты атаковали позиции сирийской армии на Голанских высотах

ТК Звезда17:01
RT на русском

Армия Израиля сообщила об атаке по позициям сирийских военных

RT на русскомвчера в 16:45
РЕН ТВ

Израиль нанес удар по сирийской армии из-за сумки на границе

РЕН ТВвчера в 16:34
Интерфакс

Израильские военные убили четырех человек при закладке ими взрывчатки

Интерфаксвчера в 05:40
ТАСС

Израиль поразил военные цели сирийской армии в ответ на взрывчатку на границе

ТАСС17:05
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В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.
RT на русскомвчера в 07:39
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По неофициальным данным, компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп преступникам, взломавшим ее системы

Как известно, в конце июня компания Garmin стала жертвой злоумышленников, которым удалось нарушить работу ее систем, включая те, что управляют производством и обеспечивают работу онлайновых сервисов.
iXBT.com18:20

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM31 июля в 17:10
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
2,1K
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«Наука» на выход: самый долгожданный космический модуль готов к отправке на Байконур

Официально было объявлено, что в 2013 году в двигательной системе «Науки» во время подготовки модуля к отправке на Байконур специалистами РКК «Энергия» были обнаружены загрязнения.
Известиявчера в 17:02
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