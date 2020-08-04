Армия и оружие
РБКАрмия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны. Об этом армия Израиля сообщает у себя в Twitter. 3 августа армия Израиля предотвратила террористическую атаку на границе с Сирией.
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Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Политика
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
RT на русском 04:01
Общество
СМИ узнали о доходах Сергея Гармаша, ушедшего из «Современника»
Газета.Ru вчера в 14:18
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Армия и оружие
Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море
Ряд средств массовой информации сообщает, что американский ракетный эсминец USS Porter в ходе своего пребывания в Черном море повредил свою радиолокационную ракетную станцию AN/SPY-1.
Военное дело 01:47
Авто
Опубликованы рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
Популярный отечественный внедорожник УАЗ «Хантер» на протяжении многих лет не получат обновлений, но теперь доступны рендерные снимки потенциального обновления автомобиля.
Faktom 04:06
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 11:59
Наука
Доисторические гигантские секвойи могут появиться в Европе
МедиаПоток вчера в 06:44
Происшествия
Угрожавшему взрывом в Киеве объявлено подозрение в совершении теракта
Мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, уведомили о подозрении в совершении теракта, сообщает прокуратура Киева.
RT на русском 03:28
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news вчера в 18:24
Футбол
«Барселона» выручит за Брейтуэйта 20 миллионов евро
Трансфер 29-летнего датчанина обойдется лондонскому «Вест Хэму» в 20 миллионов евро. За «Барселону» Брейтуэйт выступает с февраля 2020 года.
Матч ТВ 03:48
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Происшествия
На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки
За сутки в Краснодарском крае подтверждено еще 119 случаев инфицирования коронавирусом.
Kursk.com 03:58
Общество
Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков
Международная платежная система Visa и платежный сервис "Яндекс.Касса" запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков.
ТАСС 02:52
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Политика
Александр Репин выбыл из гонки за пост губернатора Пермского края
Согласно Закону «О выборах губернатора Пермского края» для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (102, но не более 107).
Chaikovskie.ru вчера в 03:21
Общество
В России выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с апреля
За минувшие сутки в России выявлено 5 159 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:32
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Происшествия
СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
Российская газета 03:45
Общество
Еще девять свердловчан умерли от коронавируса
В Свердловской области оперштабе подтвердили 9 случаев смерти больных COVID-19.
JustMedia 03:42
Здоровье
В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса
Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
SamRU.ru 02:19
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17