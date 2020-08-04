Армия и оружие

РБКРБКАрмия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны. Об этом армия Израиля сообщает у себя в Twitter. 3 августа армия Израиля предотвратила террористическую атаку на границе с Сирией.
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Что случилось этой ночью: вторник, 4 августа

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СМИ сообщили о воздушной атаке по Сирии

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Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

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Известиявчера в 17:24

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Армия Израиля сообщила об атаке по позициям сирийских военных

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Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море

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Согласно Закону «О выборах губернатора Пермского края» для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (102, но не более 107).
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