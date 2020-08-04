Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны. Об этом армия Израиля сообщает у себя в Twitter. 3 августа армия Израиля предотвратила террористическую атаку на границе с Сирией.

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

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