Армия и оружие
РБКАрмия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны. Об этом армия Израиля сообщает у себя в Twitter. 3 августа армия Израиля предотвратила террористическую атаку на границе с Сирией.
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Политика
На Украине заявили о провале страны в переломный момент
Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
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Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
По данным НАПКА, в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб.
РБК вчера в 23:00
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
Общество
Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.
RT на русском 02:44
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 4 августа 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 августа, за прошедшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 102 человека выписаны.
REGNUM 00:16
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Армия и оружие
Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело 01 августа в 09:56
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 02:48
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Культура
Гудков, Харламов и Зеленский рассказали о грязных тайнах Маслякова
Знаменитый шоумен Гарик Харламов сообщил, как расстался с КВН благодаря основателю проекта Александру Маслякову, пишет издание Infox. ru.
Исильпресс вчера в 15:21
Общество
Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости
Рамблер вчера в 05:13
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Армия и оружие
В Ливии турецкие комплексы ПВО атаковали неопознанные МиГ-29
Московский Комсомолец 02 августа в 06:33
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК вчера в 14:26
Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стянула войска к российской границе
Эксперты отмечают, что передислокация военных может быть связана с опасениями властей «вторжения в страну российских наемников» из-за массовых беспорядков в день президентских выборов.
Evo-rus.com 02:24
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Здоровье
199 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
Evo-rus.com 02 августа в 05:28
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Единоборства
Конор МакГрегор заявил, что пожалел Нейта Диаса в первом поединке
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор снова вспомнил свое первое поражение под баннером крупнейшего мма-промоушена, заявив о том, что мог легко финишировать Нейта Диаса в первом матче.
FightTime.ru вчера в 17:04
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
Культура
Канал «Россия 1» покажет сериал «Наживка для ангела»
3 августа канал «Россия 1» начинает показ сериала «Наживка для ангела» (12+).
Северная неделя вчера в 02:37
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru вчера в 15:02
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Экономика
«Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков
"С новым сервисом компаниям больше не придется предлагать сотрудникам выпустить новую карту банка-партнера по зарплатному проекту: выплачивать деньги теперь можно на любую карту, которая уже есть у человека", - отмечено в сообщении.
Finam.Ru 02:32
Политика
Еще одна страна открыла границы для россиян
Еще одна страна открыла границы для российских туристов — власти Черногории объявили о снятии введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и готовности к приему иностранных граждан.
Lenta.ru 02:40
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38