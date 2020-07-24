Армия и оружие
RT на русскомАрмия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии
«В ответ наш летательный аппарат нанёс удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам», — говорится в сообщении. 20 июля в Минобороны Сирии заявили, что цели на юге Дамаска были атакованы Израилем с Голанских высот.
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Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал запретить продажу еды во время спектаклей
«Во время мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке», — говорится в документе.
Культуромания 10:49
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Происшествия
В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи
В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова.
RT на русском 15:56
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ 11:03
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Финансы
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
Live24 12:57
Общество
С 1 августа Россия открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
Как сообщает ToDay News Ufa, Татьяна Голикова рассказала, что с 1 августа россияне смогут вылететь в следующие страны: Великобритания, Танзания, Турция.
ToDay News Ufa 08:02
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
РИА Новости 17:26
Наука
Ученые выяснили, может ли организм противостоять инопланетным микробам
Как пишет журнал Microorganisms, биологи из Эксетерского и Абердинского университетов таким образом попытались определить, может ли земной организм распознавать инопланетные инфекции и противостоять им. Профессор Центра медицинской микологии Нил Гоу, руководивший исследованием, рассказал, что ключевыми составными элементами для млекопитающих являются 22 аминокислоты.
Цензуры.Нет 09:10
Автоспорт
Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи
Газета.Ru вчера в 08:42
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Религия
Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман
10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея.
Lenta.ru 14:40
Общество
За время пандемии магазинам Москвы выписали более 5 тыс. штрафов
Власти Москвы выписали свыше 5 тыс. штрафов магазинам, в которых сотрудники или покупатели не соблюдали масочный режим.
РБК 15:59
Общество
Россияне смогут вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса туры
Правительство Российской Федерации утвердило порядок, по которому граждане, не поехавшие в отпуск из-за отмененных туров, смогут вернуть за них деньги.
Народные новости 08:55
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.
ТАСС 15:18
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Армия и оружие
ВМФ России отметит 324-ю годовщину
Российский Военно-морской флот отметит 26 июля 324-ю годовщину со дня своего основания, моряки ждут в этом году пополнения корабельного состава на 37 единиц и уже заложили шесть новейших кораблей дальней морской зоны.
РИА Новости 08:14
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста 12:27
Армия и оружие
Страх перед Россией привел НАТО к ряду военных происшествий
Страны НАТО активно наращивают военные бюджеты и проводят учения, на фоне этого они сталкиваются с большим числом аварий и ЧП.
ИнфоСМИ 06:37
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Авто
Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x
Letnews.ru вчера в 03:25
Политика
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
Наука
У маски нового поколения iMASC появилась система сменных фильтров
Доктор вчера в 05:10
Армия и оружие
Снимки египетских Су-35 выложили в Интернет
Американский военный обозреватель считает, что фотографии Су-35, которые недавно попали в Интернет, были выложены туда не случайно.
ИнфоСМИ 13:58