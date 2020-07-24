Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомАрмия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии

«В ответ наш летательный аппарат нанёс удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам», — говорится в сообщении. 20 июля в Минобороны Сирии заявили, что цели на юге Дамаска были атакованы Израилем с Голанских высот.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии

RT на русском16:57

Израильские вертолеты атаковали цели на юге Сирии в ответ на обстрел Голан

Газета.Ru16:54

В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот

Военное обозрение10:23

Российские войска начали наступление на оккупированные Израилем Голанские высоты

Avia.pro17:24

В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля

РИА Новости17:23

Израиль нанес удар по Сирии

Коммерсантъ16:53

Сирийские ПВО сбили израильский беспилотник в провинции Кунейтра

ANNA-News07:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Футбол

Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции

С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал запретить продажу еды во время спектаклей

«Во время мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке», — говорится в документе.
Культуромания 10:49
37
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
2
Происшествия

В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи

В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова.
RT на русском 15:56
13
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ 11:03
2,6K
Музыка

Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет

Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
96
Финансы

Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
Live24 12:57
22
Общество

С 1 августа Россия открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию

Как сообщает ToDay News Ufa, Татьяна Голикова рассказала, что с 1 августа россияне смогут вылететь в следующие страны: Великобритания, Танзания, Турция.
ToDay News Ufa 08:02
106
Политика

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
РИА Новости 17:26
Наука

Ученые выяснили, может ли организм противостоять инопланетным микробам

Как пишет журнал Microorganisms, биологи из Эксетерского и Абердинского университетов таким образом попытались определить, может ли земной организм распознавать инопланетные инфекции и противостоять им. Профессор Центра медицинской микологии Нил Гоу, руководивший исследованием, рассказал, что ключевыми составными элементами для млекопитающих являются 22 аминокислоты.
Цензуры.Нет 09:10
2
Автоспорт

Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи

Газета.Ru вчера в 08:42
2
Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
535
Религия

Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея.
Lenta.ru 14:40
634
Общество

За время пандемии магазинам Москвы выписали более 5 тыс. штрафов

Власти Москвы выписали свыше 5 тыс. штрафов магазинам, в которых сотрудники или покупатели не соблюдали масочный режим.
РБК 15:59
25
Общество

Россияне смогут вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса туры

Правительство Российской Федерации утвердило порядок, по которому граждане, не поехавшие в отпуск из-за отмененных туров, смогут вернуть за них деньги.
Народные новости 08:55
48
Общество

ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.
ТАСС 15:18
2
Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
761
Армия и оружие

ВМФ России отметит 324-ю годовщину

Российский Военно-морской флот отметит 26 июля 324-ю годовщину со дня своего основания, моряки ждут в этом году пополнения корабельного состава на 37 единиц и уже заложили шесть новейших кораблей дальней морской зоны.
РИА Новости 08:14
Происшествия

Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов

Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
18
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
1K
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
210
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
402
Технологии

В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта

В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста 12:27
18
Армия и оружие

Страх перед Россией привел НАТО к ряду военных происшествий

Страны НАТО активно наращивают военные бюджеты и проводят учения, на фоне этого они сталкиваются с большим числом аварий и ЧП.
ИнфоСМИ 06:37
58
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
771
Авто

Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x

Letnews.ru вчера в 03:25
7
Политика

Лукашенко пообещал применить армию против майдана

Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
43
Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
108
Наука

У маски нового поколения iMASC появилась система сменных фильтров

Доктор вчера в 05:10
Армия и оружие

Снимки египетских Су-35 выложили в Интернет

Американский военный обозреватель считает, что фотографии Су-35, которые недавно попали в Интернет, были выложены туда не случайно.
ИнфоСМИ 13:58
4
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное