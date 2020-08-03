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RT на русском
RT на русском

Армия Израиля сообщила об атаке по позициям сирийских военных

Ранее SANA сообщило, что сирийские комплексы ПВО отражают атаку в небе в районе Дамаска.В источнике
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: вторник, 4 августа

Интерфакс00:50
RT на русском

Армия Израиля сообщила об атаке по позициям сирийских военных

RT на русскомвчера в 16:45
РИА Новости

СМИ сообщили о воздушной атаке по Сирии

РИА Новостивчера в 16:54
РБК

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

РБКвчера в 16:37
Известия

Израиль поразил цели сирийской армии

Известия17:24
ТАСС

СМИ: военным объектам в Сирии причинен материальный ущерб в результате атаки ВВС Израиля

ТАСС17:23
Газета.Ru

Военным объектам в Сирии причинен материальный ущерб из-за атаки Израиля

Газета.Ru19:13
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Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной, отметив, что на российский рынок никогда не выходили препараты, если в этих показателях возникали сомнения.
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Известия00:54
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В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).
Летидор2 августа в 06:30
334

Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ00:50
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

По мнению руководителя департамента аудиторских услуг Антона Усова, после разрыва соглашения в бюджет России начнет поступать больше средств, так как большинство крупных российских компаний в 2019 году вывели через Кипр из страны почти $2 трлн и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.
Известия01:09
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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Рынок акций РФ начал август с роста

Рынок акций РФ на первых августовских торгах вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из Азии и новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, поднявшись к 2930 пунктам, при этом лидерами роста выступили акции "Мосбиржи".
Интерфаксвчера в 12:35
2

Директора турбазы на Алтае задержали после гибели четырех человек

Директор туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где обнаружили мертвыми четырех членов семьи, задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Коммерсантъ2 августа в 02:57
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Корабли ВМФ России высадили морской десант на берег Балтийского моря

Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 00:01 — REGNUM В ходе начавшегося 3 августа военно-морского учения «Океанский щит — 2020» боевые корабли ВМФ России высадили крупный морской десант на необорудованном побережье в районе полигона Балтфлота «Хмелёвка» в Калининградской области.
REGNUM17:01
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ruвчера в 16:04
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