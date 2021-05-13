Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля начали атаку в секторе Газа, сообщают военные в своем Twitter. Они не привели подробностей, пообещав предоставить их позже. Военные попросили жителей четырехкилометровой приграничной зоны сектора оставаться в безопасных укрытиях.

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С чего всё началось Как пояснило The Times of Israel , некоторые формулировки, которые были использованы представителями Армии обороны Израиля, ввели в заблуждение западных журналистов. Телеканал 360° 22:11