Армия Израиля сообщила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля начали атаку в секторе Газа, сообщают военные в своем Twitter. Они не привели подробностей, пообещав предоставить их позже. Военные попросили жителей четырехкилометровой приграничной зоны сектора оставаться в безопасных укрытиях.В источнике
С чего всё началось
Как пояснило The Times of Israel
, некоторые формулировки, которые были использованы представителями Армии обороны Израиля, ввели в заблуждение западных журналистов.