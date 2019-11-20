Армия и оружие
REGNUMИзраиль подтвердил «ответный удар» ракетами по Сирии
«Боевые самолеты нанесли десятки ударов по военным целям иранских «Кудс» и сирийской армии на территории Сирии, включая пусковые установки земля-воздух, штабы, оружейные склады и военные базы», — заявил он.
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с чего всё началось
Как сообщил портал Haaretz со ссылкой на израильских военных, Израиль нанес удары по Сирии в ответ на запуск Ирана ракет в сторону израильской территории.Телеканал 360°01:09
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