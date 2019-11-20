Армия и оружие

REGNUMREGNUMИзраиль подтвердил «ответный удар» ракетами по Сирии

«Боевые самолеты нанесли десятки ударов по военным целям иранских «Кудс» и сирийской армии на территории Сирии, включая пусковые установки земля-воздух, штабы, оружейные склады и военные базы», — заявил он.
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с чего всё началось
Как сообщил портал Haaretz
 со ссылкой на израильских военных, Израиль нанес удары по Сирии в ответ на запуск Ирана ракет в сторону израильской территории.
Телеканал 360°01:09

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Армия Израиля ударила по десяткам объектов в Сирии

Телеканал 360°01:09

Нетаньяху прокомментировал удары по иранским объектам в Сирии

РИА Новости01:00

Армия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

РБКвчера в 23:38

Нетаньяху прокомментировал авиаудары по объектам в Сирии

RT на русском00:45

ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийской армии и КСИР в Сирии

Взгляд.рувчера в 22:15

При ракетном обстреле Дамаска повреждены жилые дома

РЕН ТВвчера в 23:15

Израильские самолеты поразили десятки позиций КСИР и сирийской армии

ТАССвчера в 21:33
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Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Общество

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
РИА Новости 01:19
Общество

В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку

Советскую субмарину Б-427, которая долгие годы была туристическим объектом города Лонг-Бич на западном побережье США, приобрел анонимный покупатель.
ТК Звезда 01:30
Экономика

В России могут создать новый орган управления структурными реформами

Предполагается, что их проведением займётся правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы появится специальный орган — подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
RT на русском 01:55
Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
Происшествия

На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Российская газета 01:48
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Киберспорт

В CS:GO вышла операция Shattered Web

В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
CyberSport.ru вчера в 01:47
Общество

Ростуризм выделил средства на доработку туристического бренда России

Представитель Ростуризма пояснил РБК, что за основу будет взята концепция туристического бренда России, которая победила в 2018 году в финале открытого всероссийского конкурса «Туристический бренд России», а Plenum доработает визуальную и смысловую идентификацию бренда.
РБК 00:06
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Общество

«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Газета.Ru вчера в 13:24
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Общество

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости вчера в 16:18
ЖКХ

Жители 23 домов в Барнауле остались без тепла из-за аварии

В результате аварии на тепловой сети в Барнауле жители 23 многоэтажных домов и два детских сада остались без отопления, сообщает пресс-служба городской мэрии.
REGNUM вчера в 21:28
Происшествия

Пилот объявил пассажирам о посадке в Москве вместо Киева

Вместо Киева, где приземлилось воздушное судно, он назвал Москву.
URA.Ru вчера в 20:11
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Москва 24 18 ноября в 08:26
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета вчера в 06:01
Армия и оружие

Т-80 и «Абрамсы» отработали совместное наступление

На учениях в Южной Корее совместно действовали танки Т-80У российского производство и американские М1А2 («Абрамс»).
Взгляд.ру вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Телеканал 360° вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Известия 01:30
Футбол

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

РИА Новости 01:43
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Известия 00:17
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Футбол

Германия разгромила Северную Ирландию, Гнабри забил 3 мяча

Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отборочного турнира Евро-2020 (6:1). Немцы финишировали на первом месте в группе C. Хет-триком отметился нападающий «Баварии» Серж Гнабри.
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Общество

ООН определила наименее развитые страны мира

Специалисты представили Доклад по наименее развитым странам.
ФедералПресс 01:16
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия вчера в 02:30
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Российская газета 00:36
Здоровье

Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака

В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.
ФАН 18 ноября в 15:50
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