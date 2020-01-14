Политика
REGNUMАрмия Хафтара готовится к новому наступлению на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, готовится к очередному наступлению на Триполи. Об этом со ссылкой на источники в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа Ливии 14 января сообщило агентство Anadolu.
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Футбол
Вальверде покинул пост главного тренера «Барселоны»
Эрнестo Вальвердe покинул пост главного тренерa испанскогo футбольного клубa «Барселонa». Об этом сообщается нa официальном сайте клуба.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Общество
Совет Федерации хочет ограничить максимальный срок содержания в СИЗО
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объявила, что верхняя палата парламента планирует ограничить максимальный срок содержания подследственных в СИЗО.
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже
Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
Кино
Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит оскароносный режиссер Спайк Ли. Событие состоится с 12 по 23 мая.
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании
Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы.
Политика
Эрдоган оценил ситуацию в Ливии словами «дело за Путиным»
Турция выполнила свою часть обязательств по нормализации ситуации в Ливии, теперь «дело за Владимиром Путиным», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Bloomberg.
Экономика
Цена акции Tesla впервые превысила $500
Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Политика
Франция, Британия и ФРГ запустят механизм по разрешению споров в СВПД
Франция, Великобритания и Германия сообщат Европейскому союзу об активизации механизма по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18
В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Энергетика
Стала известна точная сумма платежа «Газпрома» «Нафтогазу»
Во исполнение решения Стокгольмского арбитража "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80.
Космос
«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»
«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
Происшествия
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад в Верхней Пышме, нашли в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Кино
Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»
Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».
Путешествия
Российским туристам в Турции придется долго ждать заселения в отели
Против ужесточения закона выступили туристические организации Турции.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Авто
Лифтбек Volkswagen Arteon превратят в универсал
Напомним, что немецкий лифтбек Volkswagen Arteon был представлен еще в 2017 году, он пришел на смену популярной модели Passat CC.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
После распада Советского Союза жители Эстонии надеялись на изменения в России, однако эти надежды не сбылись, заявила в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд.
Гаджеты
Apple вскоре может выпустить 13-дюймовый MacBook с новой клавиатурой
Издание предположило, что Apple выпустит 13-дюймовый MacBook Pro (модель A2289) с обновленной клавиатурой Magic Keyboard, в основу которой ляжет ножничный механизм (scissor switches).