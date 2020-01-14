Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, готовится к очередному наступлению на Триполи. Об этом со ссылкой на источники в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа Ливии 14 января сообщило агентство Anadolu.

Армия Хафтара готовится к новому наступлению на Триполи

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