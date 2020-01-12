Политика
RT на русскомАрмия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Командующий Западным округом Ливийской национальной армии (ЛНА) Мабрук аль-Газави заявил, что Вооружённые силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии нарушали режим прекращения огня. «Эти формирования нарушили перемирие на ряде направлений», — цитирует ТАСС аль-Газави.
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Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
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Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
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Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
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Цены на автомобили подскочили в России
С начала 2020 года в России начали дорожать автомобили. Цены на машины поднялись в среднем на 2-6%.
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в клуб.
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
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Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
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Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
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Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
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Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
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Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов).
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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе появятся больница скорой помощи, онкоцентр и инфекционная больница.
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Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
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В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
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