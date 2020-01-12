Командующий западным округом Ливийской национальной армии (ЛНА) Мабрук аль-Газави заявил, что вооружённые силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нарушали режим прекращения огня. «Эти формирования нарушили перемирие на ряде направлений», — цитирует ТАСС аль-Газави.

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