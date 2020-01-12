Политика
RT на русскомАрмия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Командующий западным округом Ливийской национальной армии (ЛНА) Мабрук аль-Газави заявил, что вооружённые силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нарушали режим прекращения огня. «Эти формирования нарушили перемирие на ряде направлений», — цитирует ТАСС аль-Газави.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:28, Ашберн
Наука
Ученые исследовали сверхбыструю реакцию в гелии
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Здоровье
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Политика
Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
Госдепартамент США призвал иранские власти публично извиниться за задержание британского посла в ходе протестов в Иране.
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Культура
Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Баскетбол
Харден набрал 20 000-е очко в карьере
Перед матчем у Хардена было в активе 19 990 очков.
Шоу-бизнес
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл шестой этап «Дакара»
Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, который проходит в Саудовской Аравии.
Технологии
На Android обнаружен новый вирус от знаменитых хакеров SideWinder
В Сети появился новый вирус для операционной системы Android, созданный известной хакерской группировкой SideWinder.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Авто
Subaru представила версию Forester с неприличным названием
На постаменте полное название звучит так: Forester Ultimate Customised Kit Special edition. Заглавные буквы почему-то были выделены жирным.
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае возросло до 10
Число пострадавших в столкновении автобуса с шестью машинами в Пермском крае возросло до 10-ти.
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Транспорт
Проезд по платным дорогам для инвалидов предложили сделать бесплатным
Как отмечают его авторы, протяженность платных автодорог составляет около 1,5 тысячи км. При проезде по этим скоростным магистралям значительно сокращается время в пути.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Происшествия
Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции
Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, самолёт был сбит случайно из-за «непреднамеренной человеческой ошибки».
Наука
Ученые создали слиток золота из пластика
Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии ученые создали золотой слиток из пластика.