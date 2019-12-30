Политика
КоммерсантъПравительство Ливии обвинило Хафтара в нарушении перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которым руководит Файез Саррадж, утверждает, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нарушила перемирие. Режим прекращения огня действует с 12 января.
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Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
Футбол
Суперкубок Испании. «Реал» сыграет в финале с «Атлетико»
Сегодня, 12 января, состоится финальный матч за Суперкубок Испании.
Авто
При заправке авто водители совершают пять ошибок
Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина спела «Миллион алых роз» перед камерой
Дочь Пугачевой и Галкина спела "Миллион алых роз" перед камерой Примадонна показала трогательное видео с шестилетней Лизой.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Технологии
Смартфоны на Android могут угрожать безопасности владельцев
Работающие на операционной системе Android смартфоны получают предустановленные приложения, которые невозможно удалить.
Кино
Налет времени, патина и изысканность в костюмах фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Работа над трилогией «Звездных войн» была сложной, но интересной.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Футбол
Гвардиола за время работы в «Манчестер Сити» поразбивал машины общей стоимостью 540 тысяч евро
Авторы Лу Мартин и Пол Баллус в своей книге Pep’s City: The Making of a Superteam («Создание Суперкоманды») рассказали о проблемах Гвардиолы с вождением авто.
Политика
В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием посла Великобритании в Иране, об этом говорится в его Twitter.
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Общество
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
Хоккей
Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Футбол
Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Технологии
Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России
В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Авто
В России подняли цены на новые автомобили
Модельный ряд Mercedes-Benz стал дороже на 3,5%, а BMW переписала цены на свои автомобили на 1,5-4,0%. Увеличились ценники и на модели «АвтоВАЗа».
Политика
Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Осорио заявил о желании остаться в «Зените» после окончания аренды
Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что хотел бы остаться в российской команде по окончании аренды.
Происшествия
Пьяный восьмиклассник зарезал отчима в Петербурге
У подростка и отчима возник конфликт, в результате котором школьник взял нож и ударил 46-летнего гражданина Узбекистана в шею.
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России говорится, что президентом страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.