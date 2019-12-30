Политика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство Ливии обвинило Хафтара в нарушении перемирия

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которым руководит Файез Саррадж, утверждает, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нарушила перемирие. Режим прекращения огня действует с 12 января.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

Правительство Ливии обвинило Хафтара в нарушении перемирия

Коммерсантъ06:01

Правительство нацсогласия Ливии объявило о перемирии вслед за Хафтаром

РБК04:23

В Триполи наступило перемирие

ФАНвчера в 16:10

СМИ: обстановка в Триполи остается спокойной на фоне сообщений о нарушениях перемирия

ТАСС05:32

ПНС Ливии обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия

РИА Новости04:14

Ливийская армия обвинила силы правительства в нарушении перемирия

Интерфаксвчера в 19:24

Враждующий стороны в Ливии обвиняют друг друга в нарушении перемирия, о котором было объявлено минувшей ночью

Эхо Москвы05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Политика

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
ТАСС вчера в 09:04
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк

По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
URA.Ru 05:37
Футбол

Суперкубок Испании. «Реал» сыграет в финале с «Атлетико»

Сегодня, 12 января, состоится финальный матч за Суперкубок Испании.
Бомбардир.ру 03:20
Авто

При заправке авто водители совершают пять ошибок

Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
ToDay News Ufa 10 января в 23:39
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина спела «Миллион алых роз» перед камерой

Дочь Пугачевой и Галкина спела "Миллион алых роз" перед камерой Примадонна показала трогательное видео с шестилетней Лизой.
Экспресс газета 05:11
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Экономика

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
RT на русском 04:23
Технологии

Смартфоны на Android могут угрожать безопасности владельцев

Работающие на операционной системе Android смартфоны получают предустановленные приложения, которые невозможно удалить.
Московский Комсомолец в Марий Эл 10 января в 07:57
Кино

Налет времени, патина и изысканность в костюмах фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Работа над трилогией «Звездных войн» была сложной, но интересной.
Tvkinoradio.ru 06:00
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
REGNUM 03:49
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 05:50
Общество

Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-«убийцы»

РИА Новости 04:45
Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
REGNUM 03:34
Футбол

Гвардиола за время работы в «Манчестер Сити» поразбивал машины общей стоимостью 540 тысяч евро

Авторы Лу Мартин и Пол Баллус в своей книге Pep’s City: The Making of a Superteam («Создание Суперкоманды») рассказали о проблемах Гвардиолы с вождением авто.
Sport24.ru 04:47
Политика

В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием посла Великобритании в Иране, об этом говорится в его Twitter.
РИА Новости 04:46
Гаджеты

Nemeio показала настраиваемую клавиатуру с E-Ink экранами в кнопках

Игромания.ру 06:16
Политика

Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Коммерсантъ 06:57
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

RT на русском 05:12
Общество

В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

RT на русском 10 января в 01:57
Хоккей

Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ

Sports.ru 03:51
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
RT на русском 10 января в 14:50
Футбол

Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

РИА Новости 10 января в 08:05
Технологии

Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС

Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
ToDay News Ufa вчера в 19:52
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Известия 05:38
Авто

В России подняли цены на новые автомобили

Модельный ряд Mercedes-Benz стал дороже на 3,5%, а BMW переписала цены на свои автомобили на 1,5-4,0%. Увеличились ценники и на модели «АвтоВАЗа».
Tvoe-avto.com 09 января в 09:58
Политика

Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
НТВ 06:26
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10 января в 08:02
Футбол

Осорио заявил о желании остаться в «Зените» после окончания аренды

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что хотел бы остаться в российской команде по окончании аренды.
Sportbox.RU 05:16
Происшествия

Пьяный восьмиклассник зарезал отчима в Петербурге

У подростка и отчима возник конфликт, в результате котором школьник взял нож и ударил 46-летнего гражданина Узбекистана в шею.
Газета.Ru 06:51
Политика

Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе

В сценарии развития судьбы России говорится, что президентом страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
LentaChel.ru 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное