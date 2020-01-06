Армия и оружие

REGNUMREGNUMАрмия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтар полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. Об этом 6 января сообщает Sky News Arabia. Отмечается, что Ливийская национальная армия находятся в центре города и готова реагировать на любые события.
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Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт на севере Ливии

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Армия Хафтара сообщила о полном контроле над городом Сирт

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Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
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