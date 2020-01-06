Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтар полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. Об этом 6 января сообщает Sky News Arabia. Отмечается, что Ливийская национальная армия находятся в центре города и готова реагировать на любые события.

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Армия и оружие Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Генштаба Ирана Как сообщили "РГ" в нашем военном ведомстве, диалог Шойгу с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери был посвящен выработке мер, препятствующих росту напряженности в этом регионе, в том числе на территории Сирии, где базируется российская группировка войск и пункт материально-технического обеспечения нашего ВМФ.

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