Армия и оружие
REGNUMАрмия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтар полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. Об этом 6 января сообщает Sky News Arabia. Отмечается, что Ливийская национальная армия находятся в центре города и готова реагировать на любые события.
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Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Хоккей
Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Мультфильм «Холодное сердце 2» от киностудии Disney стал самым кассовым в истории, собрав в мировом прокате более 1,3 млрд долларов.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Армия и оружие
Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Генштаба Ирана
Как сообщили "РГ" в нашем военном ведомстве, диалог Шойгу с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери был посвящен выработке мер, препятствующих росту напряженности в этом регионе, в том числе на территории Сирии, где базируется российская группировка войск и пункт материально-технического обеспечения нашего ВМФ.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Футбол
Колыванов возглавил армянский «Арарат»
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Путешествия
Россия вошла в десятку стран для туристов, любящих приключения
Россия оказалась на восьмом месте в рейтинге стран, имеющих самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году.
Политика
Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани
США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Хоккей
Губерниев ответил на критику Ларионова
Популярный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова, который после поражения его команды от Канады (3:4) в матче финала чемпионата мира-2020 в чешской Остраве высказался о показе финала МЧМ-2011 в день игры российской команды.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Общество
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Здоровье
Что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году
На 2020 год прогноз у экспертов достаточно мрачный: обязательная маркировка и перерегистрация цен только отпугнут производителей.
Политика
Меркель приедет в Россию 11 января
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Гаджеты
Рендеры Huawei P40 Pro появились в Интернете
Изображения демонстрирует смартфон от Huawei, который будет выпущен под именем Huawei P40 Pro. В основу рендеров легли утечки от инсайдеров.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани несмотря на споры в администрации президента и данные разведки.