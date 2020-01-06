Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара вошла в Сирт, под контроль взят морской порт города, об этом РИА Новости сообщил источник в ЛНА.

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Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль Сирт. Об этом сообщил спикер ЛНА Ахмед аль-Мисмари. Город расположен на побережье Средиземного моря и является крупнейшим в стране.

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