Политика
РБКАрмия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск). Об этом заявил ее официальный представитель Ахмад аль-Месмари, передает газета Al-Wasat.
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Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
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Первый человек умер в Китае от нового коронавируса
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
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В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом
В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился
71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками".
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
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Пожар на комбикормовом заводе под Белгородом ликвидирован
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Фильм «Дылда» получил приз на американском кинофестивале
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
Общество
Что запрещено делать 12 января, в день Анисьи
Люди верили, что если в день Анисьи, в канун старого Нового года, есть свинину, то следующий год обязательно будет удачным в финансовом плане.
Шоу-бизнес
Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина
Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина Продюсер объяснил, что появление "мальчика-бродяги" не лучшим образом скажется на психологическом климате в коллективе.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Политика
Зеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook признание Тегерана по поводу потерпевшего катастрофу украинского пассажирского самолета.
Экономика
Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Общество
Меган Маркл подписала соглашение с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала соглашение с Disney, чтобы помочь благотворительному фонду дикой природы, сообщает The Times.
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Общество
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
Футбол
Веретенников вошёл в тренерский штаб «Рубина»
Олег Веретенников станет помощником нового главного тренера казанского «Рубина» — Леонида Слуцкого. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Теннис
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Общество
Скончался султан Омана, правивший страной полвека
К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
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