Политика

РБКРБКАрмия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск). Об этом заявил ее официальный представитель Ахмад аль-Месмари, передает газета Al-Wasat.
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Общество

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Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
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Коммерсантъ вчера в 21:13
Общество

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Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
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