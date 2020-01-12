Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск). Об этом заявил ее официальный представитель Ахмад аль-Месмари, передает газета Al-Wasat.

Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии

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