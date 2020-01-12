Политика
RT на русскомАрмия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Командующий западным округом Ливийской национальной армии (ЛНА) Мабрук аль-Газави заявил, что вооружённые силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нарушали режим прекращения огня. «Эти формирования нарушили перемирие на ряде направлений», — цитирует ТАСС аль-Газави.
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Политика
Роухани извинился перед Украиной за сбитый самолет
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В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
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В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»
В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны.
Футбол
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Армия и оружие
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Два землетрясения произошло в Кузбассе
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Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
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Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 500 м
Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
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Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте
Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.
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Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
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Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
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Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Политика
На Мальте избрали нового премьер-министра
Лейбористская партия Мальты назначила Роберта Абелу новым премьер-министром государства вместо Джозефа Муската, вынужденного покинуть пост в связи с политическим скандалом вокруг убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, сообщает Malta Today.
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Политика
Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
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СМИ назвали гонорар Макгрегора за бой с Серроне
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Певицу Maruv ограбили в центре Киева
Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) ограбили 11 января в центре Киева. Об этом артистка рассказала в Instagram.
Армия и оружие
В Британии заявили, что не могут полагаться на США в ведении войны
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов.
Политика
Госдеп потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла
Госдепартамент США требует публичных извинений от властей Ирана за задержание посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Общество
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Авто
Компания Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер для России
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«Когда лень бриться»: Вера Брежнева удивила поклонников густыми усами
Знаменитость, которая недавно отправилась в отпуск, распустила волосы. При этом над ее верхней губой имеется густая растительность.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.