Армия и оружие
Газета.RuАрмия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара полностью контролирует город Сирт на западе страны, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на бригадного генерала армии Халеда Аль-Маджуба.
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Гаджеты
AMD покажет на CES 2020 видеокарту с трассировкой лучей
Источники из Южной Кореи сообщают, что уже завтра, 6 января, компания AMD представит в рамках выставки CES 2020 первую видеокарту на архитектуре RNDA2.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака
Эспер комментировал переданную ранее рядом СМИ, включая Reuters, информацию о том, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция объявила о решении вывести войска с территории Ирака.
Общество
Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON
Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
Происшествия
Сбежавший из части в Забайкалье срочник сам пришел в полицию
Срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Здоровье
Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России
Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Происшествия
В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже
В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Гаджеты
Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X
По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Экономика
Акции «Мечела» выросли почти на 12%
Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях.
Автоспорт
«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»
Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Армия и оружие
Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он "самый быстрый в мире".
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Золотое при минировании местности.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Шоу-бизнес
Кети Топурия отправилась с новым возлюбленным на отдых в Куршевель
Кети Топурия отправилась с новым возлюбленным на отдых в Куршевель.
Космос
Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд
Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Политика
Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии
Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.
Религия
Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Политика
Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
В понедельник в Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Гаджеты
Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM
Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.
Политика
Помпео обсудил с Генсеком ООН события в Венесуэле и на Ближнем Востоке
«Госсекретарь Майк Помпео говорил сегодня с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и обсудил события в Венесуэле и на Ближнем Востоке», — говорится в пресс-релизе.
Армия и оружие
Латвийские военные перестали обучать силы безопасности Ирака
Представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин рассказал, что латвийские военные приостановили обучение c военнослужащими сил безопасности Ирака в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.