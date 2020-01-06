Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара полностью контролирует город Сирт на западе страны, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на бригадного генерала армии Халеда Аль-Маджуба.

Гаджеты AMD покажет на CES 2020 видеокарту с трассировкой лучей Источники из Южной Кореи сообщают, что уже завтра, 6 января, компания AMD представит в рамках выставки CES 2020 первую видеокарту на архитектуре RNDA2.

Армия и оружие Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции «Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.

Общество Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.

Происшествия Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.

Здоровье Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.

Гаджеты Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.

Гаджеты Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.

Политика Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.

Гаджеты Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.