Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАрмия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара полностью контролирует город Сирт на западе страны, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на бригадного генерала армии Халеда Аль-Маджуба.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

Войска Сараджа отбили у армии Хафтара город Сирт

РБК16:41

ПНС Ливии вернуло под контроль Сирт

RT на русском16:23

Sky: армия Хафтара полностью взяла под контроль Сирт

ТАСС11:15

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт на севере Ливии

Газета.Ru12:22

Армия Хафтара вошла в Сирт и завладела морским портом

Взгляд.ру10:59

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара полностью контролирует ливийский город Сирт

Эхо Москвы11:31

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости12:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Общество

В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

РИА Новости 10:00
Общество

Председатель Верховного суда России попал в больницу

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 13:44
Происшествия

Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Вести.Ru вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.
Актуальные Новости 01:13
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Газета.Ru 01:19
Религия

В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
РИА Новости 16:07
Армия и оружие

США отказались выводить войска из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Известия 16:46
Гаджеты

Появились изображения камеры Nikon Coolpix P950

Наряду с изображениями полнокадровой зеркальной камеры Nikon D780 источник опубликовал серию изображений, на которых запечатлена другая новинка Nikon, которая будет представлена в ближайшее время.
iXBT.com вчера в 04:17
Футбол

Ибрагимович: «Хотел забить гол за „Милан“ и отпраздновать, как бог»

Sport24.ru 13:23
Гаджеты

Snapdragon 865, 5G, LPDDR5 и 56 Вт. Готовится к выходу новый флагман

Как пишет известный китайский инсайдер, в конфигурации Oppo Find X2 окажется не только однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865 с модемом 5G Snapdragon X55, но еще и оперативная память LPDDR5 (объемом явно не менее 12 ГБ), флэш-память UFS 3.0.
iXBT.com 06:55
Армия и оружие

НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
РИА Новости 12:52
Наука

Исследование: доброта и альтруизм облегчают физическую боль

Предыдущие исследования показали, что альтруистическое поведение (проявление доброты, не ожидая ничего взамен) может заставить людей чувствовать себя лучше.
MedikForum.ru 04 января в 06:25
Фигурное катание

Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки

«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
РБК 13:52
Космос

Космические метели. Ученые узнали, какой снег идет на других планетах

РИА Новости 00:24
Хоккей

Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020

Сиб.фм вчера в 15:42
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК 07:10
Футбол

Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением

Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
ProstoProSport 04:11
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четырех операций

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла в свет после долгой реабилитации из-за полученной на отдыхе в 2018 году травмы.
Вечерняя Москва 10:42
Футбол

Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

Спорт-Экспресс 14:28
Наука

Итоги года в биологии и медицине

Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.
Наука и жизнь 30.12.19 в 23:00
Кино

Съёмки Бэтмена

В Лондоне начались съёмки нового «Бэтмена» Мэтта Ривза. Фотографиями поделился один из работников.
Фильм.ру 11:13
Политика

США готовят новые санкции против Венесуэлы

Власти США готовят дополнительные санкции в связи с венесуэльским кризисом, заявил в понедельник американский спецпосланник по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Интерфакс 15:06
Здоровье

Беременных тулячек отправят в школу

MySLO.ru 10:33
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин проводит праздники с дочкой Юлии Началовой

Под фотографией Алдонина с дочкой Евгению оставили огромное количество тёплых комментариев - многие его хвалят, что не бросил дочь и повел себя как настоящий мужчина.
Bimru.ru вчера в 12:18
Здоровье

Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню

Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Российская газета 06:31
Общество

Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
РБК 10:29
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России

Маленький Ратмир отдыхает на побережье Тихого океана вместе с остальными членами семьи.
Пятый канал 07:37
Экономика

Число бедных граждан в России растет

Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Оka.fm 08:00
Происшествия

В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки

Российская газета 07:28
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное