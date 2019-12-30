Армия и оружие
Газета.RuАрмия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара полностью контролирует город Сирт на западе страны, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на бригадного генерала армии Халеда Аль-Маджуба.
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Общество
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове
Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Армия и оружие
США отказались выводить войска из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Гаджеты
Появились изображения камеры Nikon Coolpix P950
Наряду с изображениями полнокадровой зеркальной камеры Nikon D780 источник опубликовал серию изображений, на которых запечатлена другая новинка Nikon, которая будет представлена в ближайшее время.
Гаджеты
Snapdragon 865, 5G, LPDDR5 и 56 Вт. Готовится к выходу новый флагман
Как пишет известный китайский инсайдер, в конфигурации Oppo Find X2 окажется не только однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865 с модемом 5G Snapdragon X55, но еще и оперативная память LPDDR5 (объемом явно не менее 12 ГБ), флэш-память UFS 3.0.
Армия и оружие
НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани
Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
Наука
Исследование: доброта и альтруизм облегчают физическую боль
Предыдущие исследования показали, что альтруистическое поведение (проявление доброты, не ожидая ничего взамен) может заставить людей чувствовать себя лучше.
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
Хоккей
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четырех операций
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла в свет после долгой реабилитации из-за полученной на отдыхе в 2018 году травмы.
Футбол
Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора»
Наука
Итоги года в биологии и медицине
Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.
Кино
Съёмки Бэтмена
В Лондоне начались съёмки нового «Бэтмена» Мэтта Ривза. Фотографиями поделился один из работников.
Политика
США готовят новые санкции против Венесуэлы
Власти США готовят дополнительные санкции в связи с венесуэльским кризисом, заявил в понедельник американский спецпосланник по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Здоровье
Беременных тулячек отправят в школу
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин проводит праздники с дочкой Юлии Началовой
Под фотографией Алдонина с дочкой Евгению оставили огромное количество тёплых комментариев - многие его хвалят, что не бросил дочь и повел себя как настоящий мужчина.
Здоровье
Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню
Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Общество
Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников
Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России
Маленький Ратмир отдыхает на побережье Тихого океана вместе с остальными членами семьи.
Экономика
Число бедных граждан в России растет
Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.