Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАрмия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль Сирт. Об этом сообщил спикер ЛНА Ахмед аль-Мисмари. Город расположен на побережье Средиземного моря и является одним из крупнейших в стране.
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