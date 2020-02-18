Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАрмия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами. Как сообщали ливийские СМИ, ВМФ Турции доставляют в столицу Ливии солдат и танки.
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Армия Хафтара сообщила об уничтожении в порту Триполи турецкого корабля с оружием

Коммерсантъ08:37

В Ливийской армии Хафтара заявили, что потопили турецкое судно с оружием

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Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

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В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи

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Силы Хафтара заявили об уничтожении турецкого корабля в порту Триполи

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Появились сообщения об атаке на турецкий корабль с оружием в Ливии

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Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии

РИА Новости08:17
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Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
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Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

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