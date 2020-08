Microsoft проводит акцию с бесплатными играми для Xbox One

Пользователи в рамках акции от Microsoft могут бесплатно испытать мультиплеер в таких популярных играх, доступных на Xbox, как "Call of Duty: Modern Warfare", "Call of Duty: Warzone", "Borderlands 3", "Dragon Ball FighterZ", "Black Desert", "Gears 5", "Subnautica", "ARK: Survival Evolved", "The Elder Scrolls Online", "Naruto to Boruto: Shinobi Striker" и "Monster Hunter World".