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Lenta.ru
Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Ливанские военные освободили здания министерств экономики и энергетики в Бейруте, куда ранее ворвались протестующие. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает РИА Новости. Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.В источнике
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Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Lenta.ru18:21
ТК Звезда

Армия вытеснила протестующих из зданий двух министерств в Бейруте

ТК Звезда19:11
Известия

Военные вытеснили протестующих из двух министерств в Бейруте

Известия19:32
RT на русском

Ливанская армия выбила протестующих из зданий двух министерств

RT на русском19:51
РИА Новости

Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих

РИА Новостивчера в 16:34
РБК

Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

РБКвчера в 16:07
ТАСС

Al Jazeera: военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

ТАССвчера в 14:53

Медведев объяснил мотивы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что иначе Закавказье могло превратиться в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 07:38
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Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Сведения Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) указывают на то, что в июле текущего года реализация легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта на российском рынке увеличилась на 6,8% до 141 тыс. 924 шт.
Тарантас Ньюсвчера в 15:42
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Microsoft проводит акцию с бесплатными играми для Xbox One

Пользователи в рамках акции от Microsoft могут бесплатно испытать мультиплеер в таких популярных играх, доступных на Xbox, как "Call of Duty: Modern Warfare", "Call of Duty: Warzone", "Borderlands 3", "Dragon Ball FighterZ", "Black Desert", "Gears 5", "Subnautica", "ARK: Survival Evolved", "The Elder Scrolls Online", "Naruto to Boruto: Shinobi Striker" и "Monster Hunter World".
NewInformвчера в 15:47
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета6 августа в 03:51
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Названа связь фруктов и болезни печени

В интервью радио Sputnik научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ объяснила, что косточковые и семечковые фрукты разделяются по содержанию фруктозы и глюкозы.
РИА Новости21:11

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34