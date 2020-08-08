Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
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Ливанские военные освободили здания министерств экономики и энергетики в Бейруте, куда ранее ворвались протестующие. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает РИА Новости. Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.В источнике
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