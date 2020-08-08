Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Смотрите также
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
Число пострадавших во время протестов в Бейруте выросло до 490
В МИД России раскритиковали позицию Украины по минским соглашениям
Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS
Россия и Китай начали отказываться от доллара
Председателем партии «Новые люди» избран ее основатель Алексей Нечаев
Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины
Названа особенность «выжигающего российские войска» оружия
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче РПЛ
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
Описан необычный симптом коронавируса
NASA переименует ряд космических объектов с «расистскими» названиями
Бузова подарила Манукяну на годовщину часы за пять миллионов рублей
ЦПВС сообщил о попытке боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Число пострадавших во время протестов в Бейруте выросло до 490
Число погибших в результате взрыва в Бейруте выросло до 154
В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов и полиции
Премьер-министр Ливана предложил провести досрочные выборы в парламент
В Бейруте начались антиправительственные протесты
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года
Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
Украина приостановит работу пропускных пунктов на границе с Крымом
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
В Абхазии выявили первый случай COVID-19 среди туристов
Коронавирусом в США заразились свыше 5 млн человек
Ливанские военные освободили здания министерств экономики и энергетики в Бейруте, куда ранее ворвались протестующие. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает РИА Новости. Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.В источнике
Подробнее о событии