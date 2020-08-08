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Lenta.ru
Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Ливанские военные освободили здания министерств экономики и энергетики в Бейруте, куда ранее ворвались протестующие. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает РИА Новости. Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.В источнике
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Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Lenta.ru18:21
ТК Звезда

Армия вытеснила протестующих из зданий двух министерств в Бейруте

ТК Звезда19:11
Известия

Военные вытеснили протестующих из двух министерств в Бейруте

Известия19:32
RT на русском

Ливанская армия выбила протестующих из зданий двух министерств

RT на русском19:51
РИА Новости

Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих

РИА Новостивчера в 16:34
РБК

Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

РБКвчера в 16:07
ТАСС

Al Jazeera: военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

ТАССвчера в 14:53

Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани
Ясно7 августа в 14:14
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
РБКвчера в 02:36
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Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК7 августа в 05:27
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Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ruвчера в 19:05
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Смартфон Mi 10 Ultra станет новым флагманом Xiaomi

Новый Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен гиперболическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865, 120-кратный цифровым зумом для перископной камеры, 8/12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также с 256/512-Гбайт скоростным накопителем.
МонаВиставчера в 13:26
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