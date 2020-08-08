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Lenta.ru
Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Ливанские военные освободили здания министерств экономики и энергетики в Бейруте, куда ранее ворвались протестующие. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает РИА Новости. Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.В источнике
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РИА Новости

Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств

РИА Новости21:56
Комсомольская правда

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Комсомольская правда22:38
ТАСС

Al Jazeera: военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

ТАССвчера в 14:53
ТК Звезда

Армия вытеснила протестующих из зданий двух министерств в Бейруте

ТК Звезда19:11
Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Lenta.ru18:21
РБК

Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

РБКвчера в 16:07
RT на русском

Ливанская армия выбила протестующих из зданий двух министерств

RT на русском19:51

Пушков высмеял заявление главы Stratfor о «Северном потоке – 2»

Российский сенатор Алексей Пушков счел пустой болтовней слова главы американской разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана о «Северном потоке – 2» и отношениях Москвы и Берлина.
Известия20:37
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Суд снова заочно арестовал бизнесмена Фукса

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении основателя компании Mos City Group украинца Павла Фукса, обвиняемого в выводе порядка $10 млн со счетов банка РМБ в виде кредитов.
ТАСС7 августа в 14:15
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Власти ХМАО намерены продлить режим ограничительных мер

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила о продлении карантинных мер в регионе.
RT на русском7 августа в 10:18
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