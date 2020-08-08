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Lenta.ru
Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Ливанские военные освободили здания министерств экономики и энергетики в Бейруте, куда ранее ворвались протестующие. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает РИА Новости. Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств

РИА Новости21:56
RT на русском

Ливанская армия выбила протестующих из зданий двух министерств

RT на русском19:51
ТК Звезда

Армия вытеснила протестующих из зданий двух министерств в Бейруте

ТК Звезда19:11
Комсомольская правда

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Комсомольская правда22:38
Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Lenta.ru18:21
РБК

Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

РБКвчера в 16:07
ТАСС

Al Jazeera: военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

ТАССвчера в 14:53

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Коммерсантъвчера в 18:46
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РБК6 августа в 13:01
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