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ТВ Центр
ТВ Центр

Армия освободила захваченные протестующими здания в Бейруте

В ассоциации национальных банков Ливана протестующие устроили погром и сожгли документы, сообщает "ТВ Центр". Власти перебрасывают в Бейрут армейские подразделения. К полуночи почти все административные здания удалось освободить.В источнике
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Вести.Ru

Беспорядки в Бейруте: чем закончилось противостояние

Вести.Ru01:35
Lenta.ru

Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств

Lenta.ru18:21
RT на русском

Ливанская армия выбила протестующих из зданий двух министерств

RT на русском19:51
ТК Звезда

Армия вытеснила протестующих из зданий двух министерств в Бейруте

ТК Звезда19:11
РИА Новости

Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств

РИА Новости21:56
РБК

Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

РБКвчера в 16:07
ТАСС

Al Jazeera: военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана

ТАССвчера в 14:53

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае
RT на русскомвчера в 11:58
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Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19