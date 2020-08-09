Армия освободила захваченные протестующими здания в Бейруте
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В ассоциации национальных банков Ливана протестующие устроили погром и сожгли документы, сообщает "ТВ Центр". Власти перебрасывают в Бейрут армейские подразделения. К полуночи почти все административные здания удалось освободить.В источнике
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