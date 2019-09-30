Армия и оружие
КоммерсантъАрмия России начала получать модернизированные танки Т-90М
Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда». По его словам, переоснащение армии идет «достаточно интенсивно».
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:03, Вашингтон
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Космос
Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны
Ридус 28 сентября в 05:58
Космос
Ученые: Земля может на шесть дней погрузиться в темноту из-за мощной «солнечной бури»
Космическая аномалия способна заблокировать 90% солнечного света, а виновником сильной магнитной бури станет выброс плазмы с пятна AR2192.
OAnews 01:54
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 28 сентября в 05:10
Общество
В России введут электронные права
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политическая Экспертиза 28 сентября в 16:11
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Здоровье
Фермерам в Хабаровском крае частично компенсируют потерю животных
В регионе стараются свести в минимум риск занесения опасных вирусов, из-за которых в соседних регионах уже зафиксировали вспышки болезней.
КП - Хабаровск 01:23
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Зеленский согласился уволить секретаря СНБО Данилюка, сообщают СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский согласился снять с должности секретаря СНБО Александра Данилюка.
Газета.Ru вчера в 23:12
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК вчера в 04:55
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны).
Коммерсантъ 03:43
Общество
Во Владивостоке установлен температурный рекорд
Во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября, зафиксирована самая высокая температура для этой даты за время наблюдений.
RT на русском 02:25
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Газета.Ru 01:36
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников.
Российская газета 03:52
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Футбол
«Торпедо» проиграло «Нефтехимику», но осталось лидером ФНЛ
В матче 15-го тура ФНЛ Нефтехимик на выезде обыграл Торпедо 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил хавбек нижнекамцев Илья Петров.
Советский спорт вчера в 11:34
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Политика
Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что неоднократно отказывался заводить дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны Руди Джулиани — личного адвоката Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 21:15
Теннис
Светлана Кузнецова поднялась на 13 позиций в рейтинге WTA
На минувшей неделе петербургская спортсменка дошла до третьего круга турнира в Китае. Таким образом, теперь Кузнецова занимает 56-е место.
Радио Зенит 03:57
Политика
Пресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку
Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
Коммерсантъ 02:34
Технологии
«Пискаревский молочный завод» промаркировал однопроцентный кефир
Напомним, ранее о тестировании системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК сообщило "Курское молоко".
Dairy News вчера в 18:40
Армия и оружие
Тральщик «Владимир Емельянов» вышел на заводские испытания
Телеканал Санкт-Петербург 02:06
Кино
Натали Портман пришла на премьеру фильма в откровенном наряде
Премьера нового фильма «Бледная синяя точка» прошла в Лос-Анджелесе.
NewInform 28 сентября в 17:00