Сирийская правительственная армия приступила к новой военной операции на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Армия САР начала новую военную операцию в Идлибе

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