Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАрмия САР начала новую военную операцию в Идлибе

Сирийская правительственная армия приступила к новой военной операции на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

РИА Новости16:59

Армия САР начала новую военную операцию в Идлибе

Газета.Ru14:48

Сирийская армия отбила у террористов первую деревню в рамках новой операции

REGNUM19:24

СМИ: сирийская армия проводит военную операцию в Идлибе

Коммерсантъ17:59

Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба

Российская газета18:01

Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе

RT на русском19:19

СМИ: сирийские подразделения проводят военную операцию в Идлибе

Московский Комсомолец18:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Политика

Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине

Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
Деловое.ТВ 12:36
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка

В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка.
РБК 21:21
Культура

Ксения Собчак готовится запустить свое шоу на Первом канале

Ксения Собчак намеревается запустить новое шоу, которое будет выходить в эфир на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 10:50
Авто

КамАЗ представил грузовик будущего

На мероприятии, посвящённом 50-летию Камского автозавода, был представлен грузовик нового поколения К6.
Somanyhorses 16 декабря в 15:58
Футбол

«Ливерпуль» объявил о переходе Минамино из «Ред Булл Зальцбург»

Чемпионат 03:06
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ

РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Эхо Москвы 10:24
Авто

МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Коммерсантъ 20:50
Происшествия

В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

РИА Новости 19:24
Политика

Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент президента США Дональда Трампа, признав его виновным в превышении полномочий по одной из статей обвинения.
Экономика сегодня вчера в 20:44
Игры

В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

REGNUM 04:05
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости 20:24
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК 17 декабря в 08:10
Общество

На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

Коммерсантъ 00:23
Гаджеты

Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.
The GEEK 02:09
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости 16:16
Наука

Безопасные отходы от утилизации химоружия сделают асфальт прочным

Уральские ученые из Кургана предложили использовать безопасные отходы от утилизации химоружия для повышения пластичности асфальтобетона в два раза.
Anonsens 03:32
Общество

Вильфанд посоветовал москвичам на время забыть о снеге

Температура в Москве в ближайшее время будет доходить до 6 градусов выше нуля, в ближайшие пять-семь дней нет никакой вероятности выпадения снега, заявил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости 21:04
Гаджеты

Российская компания сделала телефон для военных

Напомним, компания INOI является российским разработчиком программного обеспечения и инженерного дизайна мобильных устройств.
Популярная механика вчера в 14:35
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Политика

Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина

В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
ТВ Центр 04:07
Общество

На Украине пресекли хищение денег со стройки моста в Донбассе

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что группа украинских чиновников пыталась присвоить более 10 млн гривен (около $430 тыс.), которые были выделены из бюджета на капитальный ремонт моста возле Станицы Луганской.
RT на русском 19:01
Кино

Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»

Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
REGNUM 10:15
Здоровье

Василий Орлов решил запретить продажу снюса в Приамурье

Губернатор Амурской области Василий Орлов в четверг, 19 декабря, на заседании региональной антинаркотической комиссии, поручил чиновникам проработать вопрос о запрещении продажи в Приамурье жевательных смесей, содержащих никотин.
Байкал24 12:01
Технологии

Объявлены самые популярные приложения за 10 лет

Телеканал 360° 17 декабря в 02:48
Здоровье

Врач объяснил вымирание России

Соответственно, в России стало меньше регионов с растущим населением (сократилось с 20 до 17).
Московский Комсомолец 10:13
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

ToDay News Ufa 17 декабря в 08:26
Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Известия вчера в 04:12
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН вчера в 14:06
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное