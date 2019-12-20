Армия и оружие
Газета.RuАрмия САР начала новую военную операцию в Идлибе
Сирийская правительственная армия приступила к новой военной операции на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Политика
Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине
Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка
В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка.
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Ксения Собчак намеревается запустить новое шоу, которое будет выходить в эфир на Первом канале.
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КамАЗ представил грузовик будущего
На мероприятии, посвящённом 50-летию Камского автозавода, был представлен грузовик нового поколения К6.
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В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ
РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Авто
МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве
В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Происшествия
В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
Политика
Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент президента США Дональда Трампа, признав его виновным в превышении полномочий по одной из статей обвинения.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Общество
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
Гаджеты
Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro
Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Наука
Безопасные отходы от утилизации химоружия сделают асфальт прочным
Уральские ученые из Кургана предложили использовать безопасные отходы от утилизации химоружия для повышения пластичности асфальтобетона в два раза.
Общество
Вильфанд посоветовал москвичам на время забыть о снеге
Температура в Москве в ближайшее время будет доходить до 6 градусов выше нуля, в ближайшие пять-семь дней нет никакой вероятности выпадения снега, заявил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Гаджеты
Российская компания сделала телефон для военных
Напомним, компания INOI является российским разработчиком программного обеспечения и инженерного дизайна мобильных устройств.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Политика
Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина
В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
Общество
На Украине пресекли хищение денег со стройки моста в Донбассе
В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что группа украинских чиновников пыталась присвоить более 10 млн гривен (около $430 тыс.), которые были выделены из бюджета на капитальный ремонт моста возле Станицы Луганской.
Кино
Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
Здоровье
Василий Орлов решил запретить продажу снюса в Приамурье
Губернатор Амурской области Василий Орлов в четверг, 19 декабря, на заседании региональной антинаркотической комиссии, поручил чиновникам проработать вопрос о запрещении продажи в Приамурье жевательных смесей, содержащих никотин.
Технологии
Объявлены самые популярные приложения за 10 лет
Здоровье
Врач объяснил вымирание России
Соответственно, в России стало меньше регионов с растущим населением (сократилось с 20 до 17).
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Космос
Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру
Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.