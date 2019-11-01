Армия и оружие
ИзвестияАрмия США решила сменить калибр патронов из-за России
По данным издания, ВС США уже выбрали трех кандидатов — General Dynamics/True Velocity, Textron или Sig Sauer — на производство новых более крупных патронов. Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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