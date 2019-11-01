Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАрмия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить. Новые патроны получит оружие, которое придет на смену автомату M4A1 и пулемету M249.
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