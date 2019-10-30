Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАрмия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить. Новые патроны получит оружие, которое придет на смену автомату M4A1 и пулемету M249.
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России и Китая

Взгляд.ру08:10

Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ

РИА Новости03:10

Армии США понадобились более крупные патроны из-за новых бронежилетов РФ и КНР

Телеканал 360°05:16

Из-за России и Китая американские военные перейдут на калибр покрупнее

Вести.Ru07:45

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Политическая Экспертизавчера в 21:36

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Известиявчера в 20:14

США разрабатывают революционный патрон для армии НАТО

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
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Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
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