Армия и оружие
Комсомольская правдаАрмия Сирии начала новую военную операцию в Идлибе
В четверг, 19 декабря, правительственная армия Сирии начала новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле, и к утру пятницы освободила от боевиков первый населенный пункт - деревню Умм-Джаляль на юго-востоке провинции, сообщает радиостанция Sham FM.
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Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба
Российская газетавчера в 18:01
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