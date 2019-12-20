Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаАрмия Сирии начала новую военную операцию в Идлибе

В четверг, 19 декабря, правительственная армия Сирии начала новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле, и к утру пятницы освободила от боевиков первый населенный пункт - деревню Умм-Джаляль на юго-востоке провинции, сообщает радиостанция Sham FM.
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