В четверг, 19 декабря, правительственная армия Сирии начала новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле, и к утру пятницы освободила от боевиков первый населенный пункт - деревню Умм-Джаляль на юго-востоке провинции, сообщает радиостанция Sham FM.

Армия Сирии начала новую военную операцию в Идлибе

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Шоу-бизнес Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.

Общество Роскачество оценило российские игристые вина Эксперты Роскачества проверили 131 наименование игристых вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.

Общество Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Происшествия ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.

Общество На Украине ввели в оборот новую монету и купюру Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.

Политика В МИД прокомментировали импичмент Трампу В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.

Политика На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими «Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.