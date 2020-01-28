Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАрмия Сирии освободила город Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник. По данным источника, правительственные войска закрепляют свои позиции в стратегически значимом городе, инженерные войска ведут работы по разминированию.
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Армия Сирии освободила город Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

Газета.Ru18:32

СМИ: сирийские войска приближаются к городу Саракиб в провинции Идлиб

ТАСС12:41

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости09:12

Армия Сирии вошла в стратегически важный город Мааррет-эн-Нууман

Известия09:36

Войска Дамаска вошли в город Маарат ан-Нуман в Идлибе

REGNUM09:14

Сирийская армия отбила у боевиков стратегически важный город

Взгляд.ру08:59

Сирийская армия взяла оплот боевиков на востоке Идлиба в полуокружение

Евразия Daily04:52
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Кино

Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Московский Комсомолец 11:53
Футбол

Жена Кокорина сообщила о переводе форварда во вторую команду «Зенита»

РИА Новости 06:33
Экономика

Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%

Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
REGNUM вчера в 18:02
Политика

Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»

Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает Reuters.
РБК 14:34
Футбол

«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Торино»

В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом».
Bookmaker-ratings.ru 17:24
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь

Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Astera вчера в 10:24
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Происшествия

Депутат заказала убийство своего мужа в Самарской области

Сотрудники ФСБ задержали женщину-депутата думы города Чапаевска, нанявшую киллера для убийства мужа.
VSE42.RU 08:23
Экономика

Apple отчиталась о рекордных выручке и чистой прибыли за квартал

Чистая прибыль за квартал составила $22,2 млрд, также достигнув самого высокого в истории компании показателя.
ТАСС 17:48
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Экономика

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
ТАСС 07:11
Общество

В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе

В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Lenta.ru 17:01
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 26 января в 16:19
Политика

Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией

Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Профиль вчера в 23:00
Футбол

Российские клубы проявляют интерес к форварду «Бёрнли» Выдре

По информации источника, в услугах 27-летнего форварда сборной Чехии заинтересованы клубы Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 13:58
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру 01:39
Шоу-бизнес

Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Российская теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж.
ProstoProSport 07:06
Футбол

«Атлетик» обыграл «Тенерифе» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

«Тенерифе» на своем поле принимал «Атлетик» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Гости победили во встрече в серии пенальти.
Матч ТВ 17:44
Культура

Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Политика

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
РБК 15:59
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК 16:00
Политика

Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru 17:12
Общество

Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах

Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
РЕН ТВ 08:25
Общество

Французский суд принял решение оставить Винника под стражей

Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
REGNUM 17:29
Армия и оружие

Bild: германские солдаты тренируются на автомобилях из-за нехватки БМП

Коммерсантъ 07:38
Гаджеты

В России кнопочные телефоны оказались популярнее планшетов

В 2010 году доля смартфонов составляла 10%, но уже через четыре года она выросла до 62%, а в 2019 году доля «умных» телефонов составляет 78%.
Astera вчера в 15:06
Политика

Нидерландские депутаты отменили визит в Россию

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию.
Московский Комсомолец 10:20
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