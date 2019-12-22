Армия и оружие
REGNUMСирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
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