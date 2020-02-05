Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАрмия Сирии отбила у боевиков город Саракиб

Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
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