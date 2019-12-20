Армия и оружие
ТАССАрмия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
Во втором материале ФАН рассказал о роли США в создании террористической группировки ИГ*, а также о поддержке и финансировании, которое боевики до сих пор получают от американцев.Политика Сегодня15:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Террористы потеряли 200 боевиков во время безуспешных нападений на позиции армии Сирии
Политическая Экспертиза16:30
Боевики потеряли порядка 200 человек в результате неудачной атаки на армию Сирии
Народные новости14:39
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
Трамп подписал закон об оборонном бюджете с санкциями против РФ
Президент США Дональд Трамп подписал принятый Сенатом закон об оборонном бюджете, предусматривающий введение антироссийских санкций.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала грудь в кружевном белье
Анфиса Чехова продемонстрировала подписчикам свою грудь в кружевном белье.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Здоровье
Названы профессиональные заболевания водителей
Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, на кого похож их сын
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Миша накануне отметил свой первый день рождения.
Авто
Обновленная Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Авто
Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу
Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Культура
Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов
Технологии
Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна
Ученые из Великобритании выяснили, что функция «ночной режим» на смартфоне пагубно влияет на здоровье людей.
Политика
Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге
В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости».
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Авто
Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео
На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Гаджеты
Samsung выпустила раскладушку W20 5G за 250 тысяч рублей
В Китае начались продажи телефона-раскладушки Samsung Galaxy W20 — 5G-версии смартфона Galaxy Fold.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Футбол
Александр Хацкевич стал новым главным тренером «Ротора»
«Ротор» объявил о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера клуба.
Игры
CD Projekt и Анджей Сапковский договорились о будущем «Ведьмака»
CD Projekt объявила, что ей удалось договориться с Анджеем Сапковским и прекратить судебный процесс, который затеял автор «Ведьмака» в октябре прошлого года.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Наука