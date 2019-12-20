с чего всё началось

Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.

Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

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Религия Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Общество Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.

Космос Для полётов в космос придётся впадать в спячку Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.

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Происшествия Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.