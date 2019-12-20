Армия и оружие

ТАССТАССАрмия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.
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с чего всё началось
Ранее Федеральное агентство новостей выпустило четвертую
 часть эксклюзивного материала по ситуации в Сирии, в которой журналисты издания рассказали о сети русскоязычных СМИ, поддерживаемой США.
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