Армия и оружие
ТАССАрмия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.
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Боевики потеряли порядка 200 человек в результате неудачной атаки на армию Сирии
Народные новости14:39
Террористы потеряли 200 боевиков во время безуспешных нападений на позиции армии Сирии
Политическая Экспертиза16:30
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