Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.

Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

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