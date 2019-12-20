Армия и оружие

ТАССТАССАрмия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Боевики потеряли порядка 200 человек в результате неудачной атаки на армию Сирии

Народные новости14:39

Военные сообщили о двух попытках прорыва бронетехники боевиков в Идлибе

РБК14:49

Террористы потеряли 200 боевиков во время безуспешных нападений на позиции армии Сирии

Политическая Экспертиза16:30

Потери джихадистов при атаке на позиции сирийской армии в Идлибе составили до 200 человек

Слово и Дело14:56

В Сирии правительственные войска понесли потери при отражении атак боевиков

Новостной фронт17:49

ЦВПС: в перестрелке с боевиками погибли 17 сирийских военных

ТК Звезда14:04

Беспилотники боевиков сбросили взрывчатку на позиции сирийской армии в Идлибе

Вести.Ruвчера в 14:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Российская газета 21:09
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Журналист рассказал, что к 60-летию Победы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в Сочи были построены дома.
Коммерсантъ вчера в 10:09
Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета 20:40
Космос

Эфиопия запустила космический спутник

Первый спутник Эфиопии был запущен в космос 20 декабря 2019 года, сообщает AFP.
Красная весна 07:09
Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Lenta.ru 11:32
Происшествия

Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы

Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Радио 1 вчера в 10:41
Футбол

Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
RT на русском 15:52
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Футбол

Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место

Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
МонаВиста вчера в 04:57
Происшествия

Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей

Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Газета.Ru 15:58
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета вчера в 03:47
Происшествия

При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Свободная Пресса 09:23
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Технологии

В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»

Ридус вчера в 17:29
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»

Вести.Ru 21:44
Экономика

Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП

Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
ТАСС 17:00
Политика

Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 20:19
Происшествия

Суд Гатчины арестовал отца из Химози по обвинению в педофилии

REGNUM 18 декабря в 06:36
Авто

Опубликованы фото новой «буханки» УАЗа

На предприятии работают над проектом нового внедорожника, названного в сети «Русский Прадо».
Car.ru 07:34
Космос

Предложен новый способ поиска внеземной жизни

Популярная механика вчера в 10:50
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Кино

Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году

Ревизор.ру 05:47
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости 12:10
Культура

В Москве готовят выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

РИА Новости 05:16
Наука

Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов

Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.
ТК Звезда 18:48
Происшествия

Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне

Газета.Ru 21:38
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное