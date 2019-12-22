Армия и оружие
ТАССАрмия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.
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Чудовищный взрыв: смертник подорвал позиции спецназа в Сирии, убиты десятки военных
Rusvesna.suвчера в 21:32
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Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
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Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
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Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
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Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Общество
В воскресенье отмечается День зимнего солнцестояния
Наука
«Искусственное солнце» заработает в Китае в 2020 году
Работа над проектом HL-2M Tokamak, как назвали рукотворное Солнце, должны закончиться в 2020 году, его планируют сразу ввести в эксплуатацию.
Политика
Трамп назвал затягивание импичмента демократами нарушением конституции
Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат.
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В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
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Армия и оружие
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Футбол
Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона
«Бавария» на официальном сайте объявила о решении оставить Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера команды до конца сезона-2019/20.
Политика
Кедми рассказал о самом большом страхе США
Самый большой страх США связан с утратой мирового господства, в том числе в военной и экономической сферах.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении здания в Омске
Один человек погиб при обрушении четырехэтажного здания в Омске.
Игры
Названа предварительная цена на консоль Xbox Series X
Позже инсайдер раскрыл технические характеристики Xbox Series X, и уже на основании них специалист смог озвучить цены на Xbox Series X. По мнению аналитика компании Niko Partners, новая консоль не может стоить менее 400 долларов, так как это только стоимость компонентов.