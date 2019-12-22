Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Шесть сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе

Известия15:43

Шесть сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

РБК15:18

Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков в Идлибе

Российская газета14:46

Военные сирийской армии отбили атаку боевиков в Идлибе

Газета.Ru15:04

Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе

RT на русском14:20

Шесть сирийских военных погибли, отражая атаки боевиков в Идлибе

Интерфакс14:16

Боевики дважды атаковали позиции армии Сирии

ТАСС14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Политика

Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции

Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
Газета.Ru 02:01
Шоу-бизнес

Кристина Асмус в канун Нового года предстала в прозрачном платье

В канун Нового года Кристина решила пообщаться с подписчиками на тему праздника.
Bimru.ru 20 декабря в 03:01
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Экономика

В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
REGNUM 09:35
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Футбол

«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
РИА Новости 16:04
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
РБК 16:29
Политика

Посол США: ЕС благодарит нас за санкции против «Северного потока-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что США приняли санкции против строительства трубопровода "Северный поток-2", основываясь на интересах Евросоюза, по его словам, многие страны уже поблагодарили их за такой шаг.
Радио Sputnik 02:09
Политика

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.
RT на русском 14:03
Происшествия

В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры

Произошла ссора, в ходе которой мужчина достал нож и ударил им господина Зарецкого в бедро. После это злоумышленник скрылся.
Коммерсантъ 14:08
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Политика

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.
Газета.Ru 15:37
Футбол

«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии

Вести.Ru 13:50
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Космос

Эфиопия запустила в космос первый спутник

Эфиопия при помощи Китая запустила в космос свой первый спутник ETRSS-1.
Взгляд.ру 20 декабря в 02:30
Происшествия

В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть

"Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.
РИА Новости 15:53
Шоу-бизнес

Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Рамблер вчера в 06:15
Политика

США провалили миссию по уничтожению «Северного потока — 2»

Вашингтон провалил миссию по «уничтожению» этого проекта. Решение Соединённых Штатов, конечно, привело к некоторым последствиям.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Экономика

Путин признал снижение реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции признал, что в последние годы наблюдается снижение реальных располагаемых доходов жителей страны.
МР7.ру 19 декабря в 08:13
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru 16:26
Энергетика

На Украине пять компаний подписали контракты с «Газпромом»

Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января.
Аргументы недели 07:41
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Известия вчера в 18:29
Авто

Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж

Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
Новые автомобили вчера в 00:02
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Вечерняя Москва вчера в 18:39
Авто

Американская пресса удивилась выпуску обновлённой «Нивы»

Motor 11:19
Общество

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Вести.Ru 09:23
Армия и оружие

«Севмаш» передаст флоту 4 атомные подлодки

В 2020 году ВМФ получит от «Севмаша» 4 атомные подлодки, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 20 декабря в 03:08
Экономика

Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
РБК 16:01
Общество

Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 07:58
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное