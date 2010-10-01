Сирийские военные занимают новые позиции на северо-западе восточной провинции Хасака, которая долгие годы находилась в зоне оккупации США.

Армия Сирии вошла на базу спецназа США во дворце Ялда

Экономика Миру предрекли «финансовый армагеддон» Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.

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Политика Моралес лидирует на выборах президента Боливии Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре.

Хоккей Нападающий «Ак Барса» Фисенко дисквалифицирован на один матч В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод с нарушением правил нападающего Михаила Фисенко в матче регулярного чемпионата между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (3:1). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Политика Путин рассказал о милосердии российского народа Путин считает, что народу страны присущи добрые традиции милосердия и поддержки в трудную минуту.