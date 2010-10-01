Армия и оружие

Rusvesna.suRusvesna.suАрмия Сирии вошла на базу спецназа США во дворце Ялда

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Сирийские военные занимают новые позиции на северо-западе восточной провинции Хасака, которая долгие годы находилась в зоне оккупации США.
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Армия Сирии вошла на базу спецназа США во дворце Ялда

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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:33, Вашингтон
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