Армия и оружие
Rusvesna.suАрмия Сирии вошла на базу спецназа США во дворце Ялда
Сирийские военные занимают новые позиции на северо-западе восточной провинции Хасака, которая долгие годы находилась в зоне оккупации США.
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Экономика
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Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
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Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
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Моралес лидирует на выборах президента Боливии
Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре.
Игры
В рекламе нового артбука по Diablo нашли упоминание четвертой части
В немецком журнале Gamestar опубликовали рекламу нового артбука по серии Diablo.
Общество
Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах
Еще в двух в городах Чили - Антофагаста и Вальдивия - объявлено чрезвычайное положение из-за беспорядков.
Футбол
МЮ и «Ливерпуль» обменялись голами
"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с МЮ в рамках 9-го тура АПЛ.
Армия и оружие
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Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Культура
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Депутаты сразу от всех фракций Госдумы вместе внесли новый законопроект о виноградарстве и виноделии.
Происшествия
СК допросил подозреваемых по делу прорыва дамбы под Красноярском
Следователи допросили подозреваемых по делу о смерти людей в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Фисенко дисквалифицирован на один матч
В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод с нарушением правил нападающего Михаила Фисенко в матче регулярного чемпионата между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (3:1). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Футбол
Во время матча «Оренбурга» с «Крыльями Советов» произошла потасовка
Судья отказался внять гласу народа. А игроки из Самары начали толкаться. В итоге удалили Анюкова и двух тренеров, сообщают подписчики.
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
Музыка
Житель Твери Ринат Альбиков стал участником шоу «Голос»
Тверичанин Ринат Альбиков стал участником восьмого сезона ТВ-проекта "Голос".
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Путин рассказал о милосердии российского народа
Путин считает, что народу страны присущи добрые традиции милосердия и поддержки в трудную минуту.
Футбол
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Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
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Армия и оружие
В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.